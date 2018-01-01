Ролан Гаррос. Халеп отдала сопернице один гейм м вышла в 1/4 финала

Сегодня, 19:49 0 | Теннис

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.



Третья ракетка мира, 27-летняя румынка Симона Халеп (3) успешно продолжает защиту титула. Симоне потребовалось лишь 45 минут, чтобы разгромить 18-летнюю польку Игу Свентек, занимающую в рейтинге WTA 104-ю строчку со счетом 6:1, 6:0.



Халеп взяла семь подач соперницы и не удержала одну свою. Навылет теннисистки не подавали, при этом Свентек допустила одну двойную ошибку. Ранее теннисистки не встречались.



За выход в полуфинал турнира Халеп сыграет с победительницей матча Аманда Анисимова (США) – Алена Большова-Задойнова (Испания, Q).



Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд € 42 661 000. Одиночный разряд. 128 участниц.

Четвертый круг

Симона Халеп (Румыния, 3) – Ига Свентек (Польша) – 6:1, 6:0 В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.Третья ракетка мира, 27-летняя румынка(3) успешно продолжает защиту титула. Симоне потребовалось лишь 45 минут, чтобы разгромить 18-летнюю польку, занимающую в рейтинге WTA 104-ю строчку со счетом 6:1, 6:0.Халеп взяла семь подач соперницы и не удержала одну свою. Навылет теннисистки не подавали, при этом Свентек допустила одну двойную ошибку. Ранее теннисистки не встречались.За выход в полуфинал турнира Халеп сыграет с победительницей матча Аманда Анисимова (США) – Алена Большова-Задойнова (Испания, Q).Симона Халеп (Румыния, 3) – Ига Свентек (Польша) – 6:1, 6:0