Ролан Гаррос. Барти и Кис встретятся в 1/4 финала

Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд € 42 661 000. Одиночный разряд. 128 участниц.

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.Восьмая ракетка мира, 23-летняя австралийка(8) обыграла в трех сетах 20-летнюю американку, занимающую в мировом рейтинге 35-е место, со счетом 6:3, 3:6, 6:0.За 1 час 30 минут игрового времени Барти выиграла пять геймов на приеме и проиграла два на своей подаче. Эшли выполнила одиннадцать эйсов и допустила три двойные ошибки, а Кенин один раз подала навылет и совершила шесть двойных ошибок. Теперь в их личном противостоянии Барти лидирует со счетом 3:0.В четвертьфинале соперницей Барти будет американка(14), которая выбила из борьбы чешку– 6:4, 6:2.Эшли Барти (Австралия, 8) – Софья Кенин (США) – 6:3, 3:6, 6:0Мэдисон Кис (США, 14) – Катержина Синякова (Чехия) – 6:4, 6:2