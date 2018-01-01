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Ролан Гаррос. Джокович стал четвертьфиналистом
Ролан Гаррос. Джокович стал четвертьфиналистомВ Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема  - Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.

Первая ракетка мира, 32-летний серб Новак Джокович (1) не испытал проблем в матче с 29-летним немцем Яном-Леннардом Штруффом, занимающим в мировом рейтинге 45-е место. Поединок длился 1 час 33 минуты и завершился в пользу Новака со счетом 6:2, 6:2, 6:2.

Джокович реализовал пять брейк-пойнтов из семи и отыграл единственный брейк-пойнт, имевшийся у Штруффа. Новак выполнил шесть эйсов и допустил три двойные ошибки, а Ян-Леннард четыре раза подал навылет и трижды ошибся наьподаче. Это была вторая победа серба в двух встречах с немцем.

За выход в полуфинал турнира Джокович сыграет или немцем Александром Зверевым (5), или с итальянцем Фабио Фоньини (9).

Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд  € 42 661 000 Одиночный разряд. 128 участников.
Четвертый круг
Новак Джокович (Сербия, 1) –Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 6:3, 6:2, 6:2
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