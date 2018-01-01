Ролан Гаррос. Рафаэль Надаль вышел в 1/4 финала

Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд € 42 661 000 Одиночный разряд. 128 участников.

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.Действующий чемпион турнира, вторая ракетка мира 32-летний испанецвышел в четвертьфинал после победы над 25-летним аргентинцем, занимающим в рейтинге ATP 78-е место, со счетом 6:2, 6:3, 6:3.За 2 часа 13 минут игрового времени Надаль выиграл шесть геймов на приеме и проиграл один на своей подаче. Рафаэль сделал шесть эйсов и допустил одну двойную ошибку, а Лондеро четыре раза подал навылет и дважды ошибся на подаче. Ранее теннисисты не встречались.Соперник Надаля по 1/4 финала определится в матче Кеи Нишикори (Япония, 7) – Бенуа Пэр (Франция).Рафаэль Надаль (Испания, 2) – Хуан-Игнасио Лондеро (Аргентина) – 6:2, 6:3, 6:3