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Ролан Гаррос. Рафаэль Надаль вышел в 1/4 финала
Ролан Гаррос. Рафаэль Надаль вышел в 1/4 финалаВ Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема  - Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.

Действующий чемпион турнира, вторая ракетка мира 32-летний испанец Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал после победы над 25-летним аргентинцем Хуаном-Игнасио Лондеро, занимающим в рейтинге ATP 78-е место, со счетом 6:2, 6:3, 6:3.

За 2 часа 13 минут игрового времени Надаль выиграл шесть геймов на приеме и проиграл один на своей подаче. Рафаэль сделал шесть эйсов и допустил одну двойную ошибку, а Лондеро четыре раза подал навылет и дважды ошибся на подаче. Ранее теннисисты не встречались.

Соперник Надаля по 1/4 финала определится в матче Кеи Нишикори (Япония, 7)  – Бенуа Пэр (Франция).

Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд  € 42 661 000 Одиночный разряд. 128 участников.
Четвертый  круг
Рафаэль Надаль (Испания, 2) – Хуан-Игнасио Лондеро (Аргентина) – 6:2, 6:3, 6:3
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