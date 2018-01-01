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Ролан Гаррос. Джокович стал участником 1/8 финала
Ролан Гаррос. Джокович стал участником 1/8 финалаВ Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема  - Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.

Первая ракетка мира, 32-летний серб Новак Джокович в трех сетах взял верх над 26-летним итальянцем Сальваторе Карузо, занимающим в рейтинге ATP 147-ю строчку, со счетом 6:3, 6:3, 6:2.

За 2 часа 4 минуты игрового времени Джокович сделал пять брейков и отыграл все пять брейк-пойнтов имевшихся у Карузо. На счету Новака восемь эйсов при отстутствии двойных ошибок, а Сальваторе ни разу не подал навылет и дважды ошибся на подаче.  

За выход в 1/4 финала "Ролан Гаррос» Джокович сыграет или с хорватом Борной Чоричем, или с немцем Яном-Ленардом Штруффом.

Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд € 42 661 000 Одиночный разряд. 128 участников.
Третий  круг
Новак Джокович (Сербия, 1) – Сальваторе Карузо (Италия, Q) – 6:3, 6:3, 6:2
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