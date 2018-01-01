Ролан Гаррос. Надаль в четырех сетах обыграл Гоффена

Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд € 42 661 000 Одиночный разряд. 128 участников.

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.Действующий чемпион турнира, вторая ракетка мира 32-летний испанецв четырех партиях переиграл 28-летнего бельгийца, занимающего в мировом рейтинге 29-е место, со счетом 6:1, 6:3, 4:6, 6:3.Надаль сделал пять брейков и не удержал одну свою подачу. На его счету пять эйсов и столько же двойных ошибок, а Гоффен три раза подал навылет и один раз ошибся на подаче. Теперь счет их личных встреч стал в пользу испанца – 5:1.За выход в четвертьфинал турнира Надаль сыграет против Хуана-Игнасио Лондеро из Аргентины, который в пяти сетах победил француза Корентена Муте (WС) - 2:6, 6:3, 6:4, 5:7, 6:4.Рафаэль Надаль (Испания, 2) – Давид Гоффен (Дельгия, 27) – 6:1, 6:3, 4:6, 6:3Хуан-Игнасио Лондеро (Аргентина) – Корентен Муте (Франция. WC) – 2:6, 6:3, 6:4, 5:7, 6:4