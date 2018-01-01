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Ролан Гаррос. Роджер Федерер – Каспер Рууд: обзор матча третьего круга (Видео)
Третья ракетка мира, 37-летний швейцарец Роджер Федерер на Открытом чемпионате Франции по теннису в третьем круге  одержал победу в трех партиях над 20-летним норвежцем Каспером Руудом, занимающим в рейтинге ATP 33-е место, со счетом 6:3, 6:1, 7:6(8).
За выход в четвертьфинал турнира Федерер сыграет с аргентинцем  Леонардо Майером.
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