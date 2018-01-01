Ролан Гаррос. Роджер Федерер – Каспер Рууд: обзор матча третьего круга (Видео)

Сегодня, 09:32 0 | Теннис / Видео

Роджер Федерер на Открытом чемпионате Франции по теннису в третьем круге одержал победу в трех партиях над 20-летним норвежцем Каспером Руудом, занимающим в рейтинге ATP 33-е место, со счетом

За выход в четвертьфинал турнира Федерер сыграет с аргентинцем Леонардо Майером.

Третья ракетка мира, 37-летний швейцарецна Открытом чемпионате Франции по теннису в третьем круге одержал победу в трех партиях над 20-летним норвежцем, занимающим в рейтинге ATP 33-е место, со счетом 6:3, 6:1, 7:6(8) За выход в четвертьфинал турнира Федерер сыграет с аргентинцем Леонардо Майером.