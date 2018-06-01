Ролан Гаррос. Молчанов и Зеленай в паре выбыли во втором круге

Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин в парном разряде проходят матчи второго круга.Украинеци его напарник словакуступили сербскому дуэту. Матч длился 1 час 42 минуты и завершился в пользу сербов со счетом 7:5, 7:6)5).Молчанов и Зеленай сделали четыре брейка и упустили пять своих подач. На счету обеих пар по два эйса, при этом Типсаревич и Лайович допустили три двойные ошибки, а Денис и Игор – шесть.Для Дениса Молчанова это было шестое выступление в парной сетке «Больших Шлемов». Пройти дальше второго круга украинцу еще не удавалось.