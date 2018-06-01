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Ролан Гаррос. Молчанов и Зеленай в паре выбыли во втором круге
Ролан Гаррос. Молчанов и Зеленай в паре выбыли во втором круге . Фото БТУПариже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема  - Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин в парном разряде проходят матчи второго круга.

Украинец Денис Молчанов и его напарник словак Игор Зеленай уступили сербскому дуэту Янко Типсаревич / Душан Лайович.  Матч длился 1 час 42 минуты и завершился в пользу сербов со счетом 7:5, 7:6)5).

Молчанов и Зеленай сделали четыре брейка и упустили пять своих подач. На счету обеих пар по два эйса, при этом Типсаревич и Лайович допустили три двойные ошибки, а Денис и Игор – шесть.

Для Дениса Молчанова это было шестое выступление в парной сетке «Больших Шлемов». Пройти дальше второго круга украинцу еще не удавалось.
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