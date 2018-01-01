Удар Даяны Ястремской претендует на звание лучшего по итогам мая (+Видео)

Сегодня, 13:12 8 | Теннис / Видео



На эту награду претендуют американка Серена Уильямс, румынка Симона Халеп, украинка Даяна Ястремская и представительница Чехии Маркета Вондроушова.



Проголосовать за один из ударов можно на официальном

Официальный сайт WTA огласил список теннисисток, удары которых могут быть отмечены в номинации «Удар мая 2019 года».На эту награду претендуют американка Серена Уильямс, румынка Симона Халеп, украинка Даяна Ястремская и представительница Чехии Маркета Вондроушова.Проголосовать за один из ударов можно на официальном сайте WTA-тура.