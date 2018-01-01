Ролан Гаррос. Джокович, Тим и Александр Зверев вышли в третий круг и другие результаты

Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд € 42 661 000 Одиночный разряд. 128 участников.

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Первая ракетка мира, 32-летний сербвышел в третий круг после победы над 27-летним швейцарцем, занимающим в рейтинге ATP 104-е место, со счетом 6:1, 6:4, 6:3.За 1 час 33 минуты игрового времени Джокович реализовал шесть брейк-пойнтов из десяти возможных, сделал четыре эйса, 21 виннерс и допустил две двойные и 24 невынужденные ошибки. На счету Лааксонена, один брейк, шесть эйсов, 24 виннерсв, одна двойная и 35 невынужденных ошибок. Между собой теннисисты играли впервые.Следующим соперником Джоковича будет итальянец(Q), который выбил из борьбы француза(26) – 6:1, 6:2, 6:4.Новак Джокович (Сербия, 1) – Генри Лааксонен (Швейцария, LL) – 6:1, 6:4, 6:3Сальваторе Карузо (Италия, Q) – Жиль Симон (Франция, 26) – 6:1, 6:2, 6:4Доминик Тим (Австрия, 4) – Александр Бублик (Казахстан) – 6:3, 6:7(6), 6:3, 7:5Пабло Куэвас (Уругвай) – Кайл Эдмунд (Великобритания, 28) – 7:6(3), 6:3, 2:1 RtАлександр Зверев (Германия, 5) – Микаэль Имер (Швеция, Q) – 6:1, 6:3, 7:6(3)Душан Лайович (Сербия, 30) – Элиот Беншетри (Франция, Q) – 6:3, 6:3, 6:4Николя Маю (Франция, WC) – Филипп Кольшрайбер (Германия) – 6:3, 6:3, 6:3Леонардо Майер (Аргентина) – Диего Шварцман (Аргентина, 17) – 4:6, 6:3, 6:4, 7:5