Ролан Гаррос. Федерер стал участником третьего круга

Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд € 42 661 000 Одиночный разряд. 128 участников.

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Третьяс ракетка мира, 37-летний швейцарецобыграл в трех сетах 25-летнего немца, занимающего в рейтинге ATP 144-е место, со счетом 6:4, 6:3, 6:4.Матч длился 1 час 36 минут. По ходу встречи у соперников было по четыре брейк-пойнта, из котрых Роджер реализовал три, а Отте – ни одного. На счету победителя пять эйсов при отсутствии двойных ошибок, а немец четыре раза подал навылет и трижды ошибся на подаче.За выход в 1/8 финала Федерер сыграет с норвежцем, который победил итальянца(29) – 6:4, 7:5, 6:3.Роджер Федерер (Швейцария, 3) – Оскар Отте (Германия, ДД) – 6:4, 6:3, 6:4Каспер Рууд (Норвегия) – Маттел Берреттини (Италия, 29) – 6:4, 7:5, 6:3