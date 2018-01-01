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Ролан Гаррос. Федерер стал участником третьего круга
Ролан Гаррос. Федерер стал участником третьего кругаВ Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин в одиночном разряде проходят матчи второго круга.

Третьяс ракетка мира, 37-летний швейцарец Роджер Федерер обыграл в трех сетах 25-летнего немца Оскара Отте, занимающего в рейтинге ATP 144-е место, со счетом  6:4, 6:3, 6:4.

Матч длился 1 час 36 минут. По ходу встречи у соперников было по четыре брейк-пойнта, из котрых Роджер реализовал три, а Отте – ни одного. На счету победителя пять эйсов при отсутствии двойных ошибок, а немец четыре раза подал навылет и трижды ошибся на подаче.

За выход в 1/8 финала Федерер сыграет с норвежцем Каспером Руудом, который победил итальянца Маттео Берреттини (29) – 6:4, 7:5, 6:3.

Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд  € 42 661 000 Одиночный разряд. 128 участников.
Второй круг
Роджер Федерер (Швейцария, 3) – Оскар Отте (Германия, ДД) – 6:4, 6:3, 6:4
Каспер Рууд (Норвегия) – Маттел Берреттини (Италия, 29) – 6:4, 7:5, 6:3
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