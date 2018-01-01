Ролан Гаррос. Людмила Киченок вышла во второй круг в парном разряде

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинкаи ее напарницаиз Латвии одержали победу над посеянными под 14-м номером румынкамисо счетом 6:7(6), 6:3, 6:4.Матч продолжался 2 часа 31 минуту. За это время Киченок и Остапенко реализовали шесть брейк-пойнтов из одиннадцати, а Бегу и Бузарнеску – три из восьми. Людмила и Елена выполнили два эйса и совершили девять двойных ошибок, а их соперницы четыре раза подали навылет и пять раз ошиблись на подаче.Во втором круге Киченок и Остапенко встретятся с победительницами матча Магдалена Рыбарикова / Маркета Вондроушова (Словкия/Чехия) – Джессика Понше / Амандин Эссе (Франция/Франция).