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Ролан Гаррос. Людмила Киченок вышла во второй круг в парном разряде
Ролан Гаррос. Людмила Киченок вышла во второй круг в парном разрядеВ Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема  - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в парном разряде проходят матчи первого круга.

Украинка Людмила Киченок и ее напарница Елена Остапенко из Латвии одержали победу над посеянными под 14-м номером румынками Ириной Бегу и Михаэлой Бузарнеску со счетом 6:7(6), 6:3, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 31 минуту. За это время Киченок и Остапенко реализовали шесть брейк-пойнтов из одиннадцати, а Бегу и Бузарнеску – три из восьми. Людмила и Елена выполнили два эйса и совершили девять двойных ошибок, а их соперницы четыре раза подали навылет и пять раз ошиблись на подаче.

Во втором круге Киченок и Остапенко встретятся с победительницами матча Магдалена Рыбарикова / Маркета Вондроушова (Словкия/Чехия) – Джессика Понше / Амандин Эссе (Франция/Франция).

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