Ролан Гаррос. Надаль приступил к защите титула

Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд € 42 661 000 Одиночный разряд. 128 участников.



В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.Вторая ракетка мира, 32-летний испанецне испытал проблем в стартовом матче против прошедшего через квалификацию 27-летнего немца, занимающего в рейтинге ATP 180-ю строчку. Поединок длился 1 час 57 минут и завершился в пользу испанца со счетом 6:2, 6:1, 6:3.Надаль сделал шесть брейков из десяти возможных и отыграл все четыре брейк-пойнта, имевшиеся у соперника. Рафаэль выполнил пять эйсов и допустил две двойные ошибки, а Янник два раза подал навылет и дважды ошибся на подаче.Во втором круге соперником Надаля будет еще один представитель Германии(Q), который был сильнее своего соотечественника(Q) – 7:6(0), 7:5, 6:3.Рафаэль Надаль (Испания, 2) – Янник Ханфман (Германия, Q) – 6:2, 6:1, 6:3Янник Маден (Германия, Q) – Кимен Коппеянс (Германия, Q) – 7:6(0), 7:5, 6:3