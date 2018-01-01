Ролан Гаррос. Роджер Федерер стартовал с победы и другие результаты

Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд € 42 661 000 Одиночный разряд. 128 участников.



В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису (Roland Garros) у мужчин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.Третья ракетка мира, 37-летний швейцарецв стартовом матче одержал победу в трех партиях над 24-летним итальянцем, занимающим в рейтинге ATP 73-е место, со счетом 6:2, 6:4, 6:4.Матч длился 1 час 41 минуту. Федерер взял пять подач Сонего и не удержал одну свою. На счету Роджера пять эйсов и две двойные ошибки, а Лоренцо на подаче не ошибался и выполнил три эйса.Во втором круге соперником Роджера будет представитель Туниса, который в четырех партиях победил немцае (LL) - 6:3, 6:1, 4:6, 6:0.Роджер Федерер (Швейцария) – Лоренцо Сонего (Италия) – 6:2, 6:4, 6:4Малек Жазири (Тунис) – Оскар Отте (Германия, LL) – 6:3, 6:1, 4:6, 6:0Николя Маю (Франция) - Марко Чеккинато (Италия) – 2:6, 6:7, 6:4, 6:2, 6:4Диего Шварцман (Аргентина) – Мартон Фучович (Венгрия) – 6:3, 3:6, 7:6, 2:6, 6:2