«Ролан Гаррос». Организаторы отказали Нику Киргиосу в участии в турнире

Организаторы Открытого чемпионата Франции по теннису отказали австралийцу Нику Киргиосу в участии в соревнованиях. Об этом сообщает AFP.Организаторы сделали это без объяснения причин.Ранее Киргиос высказал резкую критику по поводу «Ролан Гаррос»: «Очевидно, что лучший турнир в мире - это Уимблдон. А вот на грунте вообще не стоит играть. Неужели кто-то его правда любит? "Ролан Гаррос" - полный отстой, этот турнир меня бесит. Просто отвратительный турнир».Второй в сезоне турнир «Большого шлема» - «Ролан Гаррос» пройдет в Париже с 27 мая по 10 июня.