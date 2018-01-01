На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Страсбург. Марта Костюк уступила Каролин Гарсии в 1/4 финала
Страсбург. Марта Костюк уступила Каролин Гарсии в 1/4 финалаВ Страсбурге (Франция) на турнире WTA категории International с призовым фондом $250 000 проходят четвертьфинальные матчи.

Прошедшая через квалификацию 16-летняя украинка Марта Костюк, занимающая в мировом рейтинге 264-е место, не смогла остановить 24-ю ракетку мира, 25-летнюю француженку Каролин Гарсию (4). Поединок продолжался 1 час 58 минут и завершился в пользу француженки со счетом 3:6, 6:3, 6:2.

Костюк реализовала три брейк-пойнта из одиннадцати возможных, Гарсия – пять мз восьми. На счету Марты семь эйсов и четыре двойные ошибки, а Каролин выполнила четыре эйса и дважды ошиблась на подаче. Это была вторая победа француженки в двух встречах с украинкой.

В полуфинале соперницей Гарсии будет ее соотечественница Хлоэ Паке (LD), которая победила представительницу Австралии Дарью Гаврилову - 6:3, 7:6(1).

В личном противостоянии Гарсии и Паке лидирует Каролин – 2:0.

Теннис. WTA. Internazional. Страсбург (Франция). Грунт. Призовой фонд $250 000. 32 участницы. 
1/4 финала
Марта Костюк (Украина, Q) – Каролин Гарсия (Франция, 4) –
Хлоэ Паке (Франция, LD) - Дарья Гаврилова (Австралия) – 6:3, 7:6(1)
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Страсбург. Марта Костюк стала четвертьфиналисткой
Марта Костюк вышла во второй круг на турнире в Страсбурге
Марта Костюк не прошла в 1/4 финала на турнире WTA в Штутгарте
Страсбург. Марта Костюк вышла в основную сетку
Гаврилова не пустила Гарсию в финал турнира WTA в Страсбурге
Каролин Гарсия стала полуфиналисткой турнира WTA в Мадриде
Мальорка. Ана Иванович зачехлила ракетку в &#188; финала
Марта Костюк стартовала с победы в основной сетке турнира WTA в Штутгарте
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Ролан Гаррос. Стаховский не пробился в основную сетку
Страсбург. Марта Костюк уступила Каролин Гарсии в 1/4 финала
Ролан Гаррос. Завацкая вышла в финальный раунд квалификации
Страсбург. Ястремская вышла в полуфинал
Свитолина: Стала играть хуже после встречи с Монфисом? Бред сивой кобылы

Последние новости спорта

18:49

Ролан Гаррос. Стаховский не пробился в основную сетку 28 | Теннис

18:26

Формула-1. Гран-при Монако. Хэмилтон – лучший во второй сессии свободных заездов 47 | Формула-1

18:08

Страсбург. Марта Костюк уступила Каролин Гарсии в 1/4 финала 49 | Теннис

17:43

Анатолий Ломаченко не взял денег с Усика за подготовку к бою с Гассиевым 57 | Бокс

16:56

Ролан Гаррос. Завацкая вышла в финальный раунд квалификации 60 | Теннис

15:46

Страсбург. Ястремская вышла в полуфинал 90 | Теннис / Главные новости спорта

15:34

Пьер Гасли: Скорость Mercedes пугает! 90 | Формула-1

15:12

Свитолина: Стала играть хуже после встречи с Монфисом? Бред сивой кобылы 90 | Теннис

14:58

Страсбург. Надежда Киченок выбыла в 1/4 финала в парном разряде 83 | Теннис

14:09

Росс Браун: Лауда уговорил Mercedes выделить деньги на переход Хэмилтона 84 | Формула-1

Все новости

ФОТО

Уайлдер vs Бризил (Фото боя)

Сауль Альварес vs Дэниел Джейкобс (Фото боя)

Альварес и Джейкобс едва не подрались на взвешивании: результаты взвешивания, фото

Теофимо Лопес нокаутировал Эдиса Татли (+Фото, видео)

Победа Теренса Кроуфорда над Амиром Ханом в фотографиях

Победа Беринчика над Аракавой в фотографиях

Беринчик – Аракава и Митрофанов – Вальехо: результаты взвешивания и фото

ВИДЕО

НБА. Данки Адетокумбо, Ибаки и Леонарда – в топ-5 моментов игрового дня (Видео)

Хоккей. ЧМ-2019. Британцы выбили французов из элиты и спели про себя: «Мы дерьмо и знаем это» (Видео)

Страсбург. Ястремская – Парментье: обзор матча первого круга (Видео)

НБА. Мощный данк Мейерса Леонарда – возглавляет топ-5 моментов игрового дня (Видео)

Деонтей Уайлдер vs Доминик Бризил (Видео боя)

НБА. Кавай Леонард – возглавляет топ-5 моментов игрового дня (Видео)

Рим. Надаль - Джокович: обзор финального матча (Видео)



Топ-новости недели

Страсбург. Ястремская вышла в полуфинал
Страсбург. Марта Костюк стала четвертьфиналисткой
Ястремская отдала два гейма Стосур и вышла в четвертьфинал на турнире в Страсбурге
Деонтей Уайлдер нокаутировал Доминика Бризила (+Видео нокаута)
Джокович обыграл Шварцмана и стал вторым финалистом на «Мастерсе» в Риме


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Май 2019 (385)
Апрель 2019 (421)
Март 2019 (621)
Февраль 2019 (565)
Январь 2019 (553)
Декабрь 2018 (559)

© 2006-2018 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Открытый чемпионат Австралии Рафаэль Надаль Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ
Показать все теги