Страсбург. Марта Костюк уступила Каролин Гарсии в 1/4 финала

Теннис. WTA. Internazional. Страсбург (Франция). Грунт. Призовой фонд $250 000. 32 участницы.

В Страсбурге (Франция) на турнире WTA категории International с призовым фондом $250 000 проходят четвертьфинальные матчи.Прошедшая через квалификацию 16-летняя украинка, занимающая в мировом рейтинге 264-е место, не смогла остановить 24-ю ракетку мира, 25-летнюю француженку(4). Поединок продолжался 1 час 58 минут и завершился в пользу француженки со счетом 3:6, 6:3, 6:2.Костюк реализовала три брейк-пойнта из одиннадцати возможных, Гарсия – пять мз восьми. На счету Марты семь эйсов и четыре двойные ошибки, а Каролин выполнила четыре эйса и дважды ошиблась на подаче. Это была вторая победа француженки в двух встречах с украинкой.В полуфинале соперницей Гарсии будет ее соотечественница(LD), которая победила представительницу Австралии- 6:3, 7:6(1).В личном противостоянии Гарсии и Паке лидирует Каролин – 2:0.Марта Костюк (Украина, Q) – Каролин Гарсия (Франция, 4) –Хлоэ Паке (Франция, LD) - Дарья Гаврилова (Австралия) – 6:3, 7:6(1)