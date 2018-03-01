Страсбург. Марта Костюк стала четвертьфиналисткой

Теннис. WTA. Internazional. Страсбург (Франция). Грунт. Призовой фонд $250 000. 32 участницы.

В Страсбурге (Франция) - на турнире WTA категории International с призовым фондом $250 000 проходят матчи второго круга.Прошедшая через квалификацию 16-летняя украинка, занимающая в мировом рейтинге 264-е место, нанесла поражение 45-й ракетке мира 25-летней китаянке(7), со счетом 6:3, 6:1.Теннисистки играли 1 час 13 минут. Костюк реализовала шесть брейк-пойнтов из одиннадцати возможных, Сайсай – два из трех. Навылет соперницы не подавали, при этом Марта допустила две двойные ошибки, а Чжэн на подаче не ошибалась. Между собой теннисистки играли впервые.За выход в полуфинал турнира Костюк сразится с четвертой сеяной француженкой, которая была сильнее шведки– 6:2, 6:3.В личном противостоянии Костюк и Гарсии впереди француженка – 1:0.Марта Костюк (Украина, Q) – Чжэн Сайсай (Китай, 7) – 9:3, 6:1Каролин Гарсия (Франция, 4) – Ребекка Петерсон (Швеция) – 6:2, 6:3