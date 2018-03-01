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Страсбург. Марта Костюк стала четвертьфиналисткой
Страсбург. Марта Костюк стала четвертьфиналисткойВ Страсбурге (Франция) - на турнире WTA категории International с призовым фондом $250 000 проходят матчи второго круга. 

Прошедшая через квалификацию 16-летняя украинка Марта Костюк, занимающая в мировом рейтинге 264-е место, нанесла поражение 45-й ракетке мира 25-летней китаянке Чжэн Сайсай (7), со счетом 6:3, 6:1.

Теннисистки играли 1 час 13 минут. Костюк реализовала шесть брейк-пойнтов из одиннадцати возможных, Сайсай – два из трех. Навылет соперницы не подавали, при этом Марта допустила две двойные ошибки, а Чжэн на подаче не ошибалась. Между собой теннисистки играли впервые.

За выход в полуфинал турнира Костюк сразится с четвертой сеяной француженкой Каролина Гарсией, которая была сильнее шведки Ребекки Петерсон – 6:2, 6:3.

В личном противостоянии Костюк и Гарсии впереди француженка – 1:0.

Теннис. WTA. Internazional. Страсбург (Франция). Грунт. Призовой фонд $250 000. 32 участницы. 
Второй круг
Марта Костюк (Украина, Q) – Чжэн Сайсай (Китай, 7) – 9:3, 6:1
Каролин Гарсия (Франция, 4) – Ребекка Петерсон (Швеция) – 6:2, 6:3
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