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Даяна Ястремская стартовала с победы на турнире в Страсбурге
Даяна Ястремская стартовала с победы на турнире в СтрасбургеВ Страсбурге (Франция) на турнире WTA категории International с призовым фондом $250 000 проходили матчи первого круга.

42-я ракетка мира, 19-летняя украинка Даяна Ястремская, посеянная под шестым номером, стартовала с победы над 33-летней француженкой Полин Парментье, занимающей в рейтинге WTA 65 место, со счетом 6:2, 6:4.

За 1 час 19 минут, проведенные на корте Ястремская взяла пять подач соперницы и не удержала две своих. Даяна не подавала навылет и дважды ошиблась на подаче против трех эйсов и пяти двойных ошибок у Парментье. Это вторая победа украинки в двух встречах с француженкой.

За выход в четвертьфинал турнира Ястремская сыграет против австралийки Саманты Стосур, которая была сильнее американки Джессики Пегулы – 6:3, 6:1.

Ранее Ястремская и Стосур встречались один раз, на Australian Open -2019 и тогда в двух сетах победила украинка.

Теннис. WTA. Internazional. Страсбург (Франция). Грунт. Призовой фонд $250 000. 32 участницы. 
Первый круг
Даяна Ястремская (Украина, 6) – Полин Парментье (Франция) – 6:2, 6:4
Саманта Стосур (Австралия) – Джессика Пегула (США) – 6:3, 6:1
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