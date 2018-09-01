Даяна Ястремская стартовала с победы на турнире в Страсбурге

Теннис. WTA. Internazional. Страсбург (Франция). Грунт. Призовой фонд $250 000. 32 участницы.

В Страсбурге (Франция) на турнире WTA категории International с призовым фондом $250 000 проходили матчи первого круга.42-я ракетка мира, 19-летняя украинка, посеянная под шестым номером, стартовала с победы над 33-летней француженкой, занимающей в рейтинге WTA 65 место, со счетом 6:2, 6:4.За 1 час 19 минут, проведенные на корте Ястремская взяла пять подач соперницы и не удержала две своих. Даяна не подавала навылет и дважды ошиблась на подаче против трех эйсов и пяти двойных ошибок у Парментье. Это вторая победа украинки в двух встречах с француженкой.За выход в четвертьфинал турнира Ястремская сыграет против австралийки, которая была сильнее американки– 6:3, 6:1.Ранее Ястремская и Стосур встречались один раз, на Australian Open -2019 и тогда в двух сетах победила украинка.Даяна Ястремская (Украина, 6) – Полин Парментье (Франция) – 6:2, 6:4Саманта Стосур (Австралия) – Джессика Пегула (США) – 6:3, 6:1