Страсбург. Марта Костюк вышла в основную сетку

В Страсбурге (Франция) - на турнире WTA категории International с призовым фондом $250 000 завершилась квалификация.16-летняя украинка, занимающая в мировом рейтинге 280-ю строчку обыграла 247-ю ракетку мира, 20-летнюю румынку Жаклин Кристиан (10) со счетом 6:1, 6:2.За 1 час 2 минуты игрового времени Костюк выиграла семь геймов на приеме и проиграла два на своей подаче. Марта выполнила три эйса и допустила четыре двойные ошибки, а Жаклин ни разу не подала навылет и трижды ошиблась на подаче. Ранее теннисистки не встречались.В первом раунде основных соревнований Марта сыграет с француженкой Мари Бено, занимающей в рейтинге WTA 269-е место, которая также стала победительницей квалификации. Ранее теннисистки еще не встречались.