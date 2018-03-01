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Страсбург. Марта Костюк вышла в основную сетку
Страсбург. Марта Костюк вышла в основную сеткуВ Страсбурге (Франция) - на турнире WTA категории International с призовым фондом $250 000 завершилась квалификация. 

16-летняя украинка Марта Костюк, занимающая в мировом рейтинге 280-ю строчку обыграла 247-ю ракетку мира, 20-летнюю румынку Жаклин Кристиан (10) со счетом 6:1, 6:2.

За 1 час 2 минуты игрового времени Костюк выиграла семь геймов на приеме и проиграла два на своей подаче. Марта выполнила три эйса и допустила четыре двойные ошибки, а Жаклин ни разу не подала навылет и трижды ошиблась на подаче. Ранее теннисистки не встречались.

В первом раунде основных соревнований Марта сыграет с француженкой Мари Бено, занимающей в рейтинге WTA 269-е место, которая также стала победительницей квалификации. Ранее теннисистки еще не встречались.
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