Рим. Победа Плишковой над Саккари: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Вчера, 22:27 66 | Теннис / Видео



В финале Плишкова сыграет с британкой Йоханной Контой.



Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная под четвертым номером, в полуфинале турнира WTA категории Premier 5 - Internazionali BNL d'Italia в Риме победила представительницу Греции Марию Саккари (Q), занимающую в мировом рейтинге 39-е место, со счетом 6:4, 6:4 . Чешка сравняла счет по личным встречам с Саккари – 1:1.В финале Плишкова сыграет с британкой Йоханной Контой.