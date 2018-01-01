Вердаско обыграл Тима во втором круге на «Мастерсе» в Риме



Теннис. ATP Masters - Internazionali BNL d'Italia. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд €5,791,280. 56 участников

В Риме (Италия) на турнире ATP категории Masters - Internazionali BNL d'Italia с призовым фондом €5,791,280 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.35-летний испанец, занимающий в рейтинге ATP 38-е место, переиграл в трех партиях четвертую ракетку мира, 25-летнего австрийца(5) со счетом 4:6, 6:4, 7:5.За 2 часа 43 минуты игрового времени Вердаско сделал четыре брейка и упустил три своих подачи. На счету Фернандо шесть эйсов и четыре двойные ошибки, а Тим пять раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. Это была первая победа испанца в четырех встречах с австрийцем.В третьем круге соперником Вердаско будет россиянин(11), победивший испанца– 5:7, 6:4, 6:2.Фернандо Вердаско (Испания) – Доминик Тим (Автрия, 5) – 4:6, 6:4, 7:5Карен Хачанов (Россия, 11) – Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 5:7, 6:4, 6:2