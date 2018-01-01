Мадрид. Победа Федерера над Монфисом: обзор матча третьего круга (Видео)

Вчера, 19:17 92 | Теннис / Видео

Роджер Федерер (4) в матче третьего круга на «Мастерсе» в Мадриде вырвал победу у француза Гаэля Монфиса (15) со счетом 6:0, 4:6, 7:6(3). Матч продолжался 2 часа.

Счет личных встреч теннисистов стал 10-4 в пользу Роджера.



Швейцарский теннисист(4) в матче третьего круга на «Мастерсе» в Мадриде вырвал победу у француза(15) со счетом 6:0, 4:6, 7:6(3). Матч продолжался 2 часа.Счет личных встреч теннисистов стал 10-4 в пользу Роджера.