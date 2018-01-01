Мадрид. Шарди обыграл Шварцмана и стал соперником Джоковича и другие результаты

Вчера, 16:21 115 | Теннис

В Мадриде (Испания) на турнире категории Masters 1000 - Mutua Madrid Open с призовым фондом €7,279,270 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.



32-летний француз Жереми Шарди, занимающий в рейтинге ATP 47-е место, нанес поражение 25-й ракетке мира, 26-летнему аргентинцу Диего Шварцману со счетом 6:1, 6:2.



Матч продолжался 59 минут. Шарди взял четыре подачи Шварцмана и отыграл все три его брейк-пойнта. На счету Жереми три эйса и две двойные ошибки, а Диего ни разу не подал навылет и один раз ошибся на подаче. Это была вторая победа француза в двух встречах с аргентинцем.



За выход в четвертьфинал турнира Шарди сразится с сербом



Теннис. Masters - Mutua Madrid Open. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд €7,279,270. 56 участников

Второй круг

Жереми Шарди (Франция) – Диего Шварцман (Аргентина) – 6:1, 6:2

Кеи Нишикори (Япония, 6) – Уго Дельен (Боливия, Q) – 7:5, 7:5

Фрэнсис Тиафо (США) – Филипп Кольшрайбер (Германия) – 6:4, 3:6, 6:3

Стэн Вавринка (Швейцария) – Гидо Пелья (Аргентина) – 6:3, 6:4 В Мадриде (Испания) на турнире категории Masters 1000 - Mutua Madrid Open с призовым фондом €7,279,270 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.32-летний француз, занимающий в рейтинге ATP 47-е место, нанес поражение 25-й ракетке мира, 26-летнему аргентинцусо счетом 6:1, 6:2.Матч продолжался 59 минут. Шарди взял четыре подачи Шварцмана и отыграл все три его брейк-пойнта. На счету Жереми три эйса и две двойные ошибки, а Диего ни разу не подал навылет и один раз ошибся на подаче. Это была вторая победа француза в двух встречах с аргентинцем.За выход в четвертьфинал турнира Шарди сразится с сербом Новаком Джоковичем (1). Ранее они встречались 12 раз, но пока француза не удавалось обыграть Новака.Жереми Шарди (Франция) – Диего Шварцман (Аргентина) – 6:1, 6:2Кеи Нишикори (Япония, 6) – Уго Дельен (Боливия, Q) – 7:5, 7:5Фрэнсис Тиафо (США) – Филипп Кольшрайбер (Германия) – 6:4, 3:6, 6:3Стэн Вавринка (Швейцария) – Гидо Пелья (Аргентина) – 6:3, 6:4