Мадрид. Азаренко проиграла Стивенс во втором круге

Теннис. WTA Premier - Porsche Tennis Grand Prix. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд €7,021,128. 64 участницы

В Мадриде (Испания) на турнире WTA категории Premier Mandatory - Mutua Madrid Open с призовым фондом €7,021,128 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.29-летняя белоруска, занимающая в мировом рейтинге 52-е место, проиграла восьмой ракетке мира, 26-летней американке(8). Поединок продолжался 2 часа 6 минут и завершился в пользу американки со счетом 6:4, 2:6, 6:2.Азаренко взяла две подачи Стивенс и не удержала три своих. Виктория выполнила четыре эйса и совершила девять двойных ошибок, а Слоан три раза подала навылет и трижды ошиблась при подаче. Благодаря этой победе американка стала лидером их личного противостояния – 4:3.За выход в четвертьфинал турнира Стивенс сыграет против победительницы матча Чжэн Сайсай (Китай) – Ализе Корне (Франция).Слоан Стивенс (США, 8) – Виктория Азаренко (Беларусь) – 6:4, 2:6, 6:2