Катерина Козлова вышла во второй круг «Премьера» в Мадриде

Вчера, 20:38 79 | Теннис

В Мадриде (Испания) на турнире WTA категории Premier Mandatory - Mutua Madrid Open с призовым фондом €7 021 128 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.



25-летняя украинка Катерина Козлова, занимающая в мировом рейтинге 84-е место, взяла верх над 42-й ракеткой мира, 30-летней китаянкой Чжан Шуай со счетом 6:3, 6:2.



За 1 час 3 минуты игрового времени Козлова выиграла пять геймов на подаче Шуай и проиграла два на своей. На счету Катерины один эйс и три двойные ошибки, а китаянка три раза подала навылет и совершила четыре двойные ошибки. Благодаря этой победе украинка вышла в лидеры их личного противостояния – 2:1.



Во втором круге Козловой предстоит встреча с пятой ракеткой мира чешкой

Ранее Козлова и Плишкова не встречались.



Отметим, что сегодня ранее, кроме Ястремской, завершили выступление в первом круге на турнире Mutua Madrid Open украинки Леся Цуренко.



Теннис. WTA Premier - Porsche Tennis Grand Prix. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд €7 021 128. 64 участницы

Первый круг

Катерина Козлова (Украина, Q) – Чжан Шуай (Китай) – 6:3, 6:2

В Мадриде (Испания) на турнире WTA категории Premier Mandatory - Mutua Madrid Open с призовым фондом €7 021 128 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.25-летняя украинка, занимающая в мировом рейтинге 84-е место, взяла верх над 42-й ракеткой мира, 30-летней китаянкойсо счетом 6:3, 6:2.За 1 час 3 минуты игрового времени Козлова выиграла пять геймов на подаче Шуай и проиграла два на своей. На счету Катерины один эйс и три двойные ошибки, а китаянка три раза подала навылет и совершила четыре двойные ошибки. Благодаря этой победе украинка вышла в лидеры их личного противостояния – 2:1.Во втором круге Козловой предстоит встреча с пятой ракеткой мира чешкой Каролиной Плишковой, которая выбила из борьбы украинку Даяну Ястремскую Ранее Козлова и Плишкова не встречались.Отметим, что сегодня ранее, кроме Ястремской, завершили выступление в первом круге на турнире Mutua Madrid Open украинки Элина Свитолина Катерина Козлова (Украина, Q) – Чжан Шуай (Китай) – 6:3, 6:2