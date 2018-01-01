На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Сеул. Стаховский вышел в финал в парном разряде
Сеул. Стаховский вышел в финал в парном разрядеВ Сеуле (Южная Корея) на турнире ATP Challenger Tour - Vitro Seoul Open Challenger с призовым фондом $108,320 в парном разряде прошли полуфинальные матчи.
 
Украинец Сергей Стаховский (211-й в парном рейтинге ATP) и его напарник бельгиец Рубен Бемельманс (307) одержали победу над индийцем Рамкумаром Раманатаном (231) и канадцем Брейденом Схнуром (384) со счетом 6:1, 6:3.

За 53 минуты, проведенные на корте, Стаховский и Бемельманс взяли четыре подачи соперникоd и отыграли оба их брейк-пойнта. Сергей и Рубен выполнили три эйса и избежали ошибок на подаче, а Раманатан и Схнур ни разу не подали навылет и совершили пять двойных ошибок.

В финале Стаховский и Бемельманс сыграют против первого сеяного австралийского дуэта Люк Савилье (89) / Макс Пурсель (95).

Напомним, в одиночном разряде Стаховский завершил выступление в третьем круге, проиграв сербу Николе Милоевичу.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Сеул. Стаховский вышел в полуфинал в парном разряде.
Сеул. Стаховский не прошел в 1/4 финала в одиночном разряде
Тайбэй. Сергей Стаховский не прошел во второй круг в парном разряде
Кемпер. Стаховский не прошел в полуфинал в парном разряде
Стаховский вышел в полуфинал в парном разряде на турнире в Портороже
Стаховский стартовал с победы в парном разряде на турнире в Сеговии
Молчанов и Стаховский стартовали с победы в парном разряде на турнире в Самарканде
Стаховский не пробился в полуфинал в парном разряде на турнире в Сеуле
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Мадрид. Катерина Козлова вышла в основную сетку турнира
Мадрид. Марта Костюк вышла в основную сетку турнира
Мюнхен. Молчанов с Зеленаем не прошли в финал в парном разряде
Мюнхен. Кристьян Гарин стал первым финалистом
Сеул. Стаховский вышел в финал в парном разряде

Последние новости спорта

23:03

Сборная Украины по хоккею сохранила прописку в Дивизионе IB 143 | Хоккей

21:35

Словенец Роглич выиграл четвертый этап велогонки «Тур Романдии» (+Видео) 129 | Велоспорт

18:47

Мадрид. Катерина Козлова вышла в основную сетку турнира 144 | Теннис

18:36

Мадрид. Марта Костюк вышла в основную сетку турнира 159 | Теннис

18:13

Мюнхен. Молчанов с Зеленаем не прошли в финал в парном разряде 150 | Теннис

17:55

Мюнхен. Кристьян Гарин стал первым финалистом 123 | Теннис

17:37

Фьюри: Кличко думал, что бой со мной – рутинная защита титула 147 | Бокс

17:23

Альварес vs Джейкобс: Потасовка на дуэли взглядов (Видео) 120 | Бокс / Видео

16:59

Шарль Леклер: Я буду исполнять приказы Ferrari. До определенной степени 99 | Формула-1

16:51

Феттель о своем наследии в Формуле 1: Меня скоро забудут, но мне все равно 105 | Формула-1

Все новости

ФОТО

Альварес и Джейкобс едва не подрались на взвешивании: результаты взвешивания, фото

Теофимо Лопес нокаутировал Эдиса Татли (+Фото, видео)

Победа Теренса Кроуфорда над Амиром Ханом в фотографиях

Победа Беринчика над Аракавой в фотографиях

Беринчик – Аракава и Митрофанов – Вальехо: результаты взвешивания и фото

Беринчик vs Аракава: открытая тренировка (Фото, Видео)

Денис Беринчик готов к защите титула против Нихито Аракавы (Фото, Видео)

ВИДЕО

Альварес vs Джейкобс: Потасовка на дуэли взглядов (Видео)

НБА. Кайри Ирвинг и Яннис Адетокумбо — в топ-5 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Аллей-уп Симмонса, данки Леонарда и Эмбиида — в топ-5 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Малик Бисли и Никола Йокич — возглавляют топ-5 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Харрис и Коллинз — в топ-5 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Эл Хорфорд и Джеймс Харден — в топ-5 моментов игрового дня (Видео)

Стамбул. Победа Мартич над Вондроушовой: обзор финального матча (Видео)



Топ-новости недели

Магучих – победительница этапа «Бриллиантовой лиги» в Дохе, Бех-Романчук и Рыжикова - призеры
Оксана Ливач - лучшая спортсменка апреля в Украине
Нокаут Ломаченко в бою с Кроллой — лучший в апреле по версии WBA
Сборная Украины по хоккею одержала первую победу на ЧМ-2019 в дивизионе 1B (+Видео)
Украинские грации завоевали четыре медали на этапе Кубка мира в Баку


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Май 2019 (62)
Апрель 2019 (421)
Март 2019 (621)
Февраль 2019 (565)
Январь 2019 (553)
Декабрь 2018 (559)

© 2006-2018 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Открытый чемпионат Австралии Рафаэль Надаль Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ
Показать все теги