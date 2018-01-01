Сеул. Стаховский вышел в финал в парном разряде

Вчера, 13:39 113 | Теннис

В Сеуле (Южная Корея) на турнире ATP Challenger Tour - Vitro Seoul Open Challenger с призовым фондом $108,320 в парном разряде прошли полуфинальные матчи.



Украинец Сергей Стаховский (211-й в парном рейтинге ATP) и его напарник бельгиец Рубен Бемельманс (307) одержали победу над индийцем Рамкумаром Раманатаном (231) и канадцем Брейденом Схнуром (384) со счетом 6:1, 6:3.



За 53 минуты, проведенные на корте, Стаховский и Бемельманс взяли четыре подачи соперникоd и отыграли оба их брейк-пойнта. Сергей и Рубен выполнили три эйса и избежали ошибок на подаче, а Раманатан и Схнур ни разу не подали навылет и совершили пять двойных ошибок.



В финале Стаховский и Бемельманс сыграют против первого сеяного австралийского дуэта Люк Савилье (89) / Макс Пурсель (95).



Напомним, в одиночном разряде Стаховский завершил выступление в третьем круге, В Сеуле (Южная Корея) на турнире ATP Challenger Tour - Vitro Seoul Open Challenger с призовым фондом $108,320 в парном разряде прошли полуфинальные матчи.Украинец(211-й в парном рейтинге ATP) и его напарник бельгиец(307) одержали победу над индийцем(231) и канадцем(384) со счетом 6:1, 6:3.За 53 минуты, проведенные на корте, Стаховский и Бемельманс взяли четыре подачи соперникоd и отыграли оба их брейк-пойнта. Сергей и Рубен выполнили три эйса и избежали ошибок на подаче, а Раманатан и Схнур ни разу не подали навылет и совершили пять двойных ошибок.В финале Стаховский и Бемельманс сыграют против первого сеяного австралийского дуэта Люк Савилье (89) / Макс Пурсель (95).Напомним, в одиночном разряде Стаховский завершил выступление в третьем круге, проиграв сербу Николе Милоевичу.