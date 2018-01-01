Эшторил. Циципас стал первым полуфиналистом

Теннис. ATP250 - Millennium Estoril Open. Эшторил (Португалия). Грунт. Призовой фонд €586,140. 28 участников

В Эшториле (Португалия) на турнире ATP250 - Millennium Estoril Open с призовым фондом €586,140 в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.Лидер посева, десятая ракетка мира 20-летний грекпобедил прошедшего через квалификацию 25-летнего португальца, занимающего в рейтинге ATP 214-ю позицию, со счетом 7:6(3), 6:4.Матч длился 1 час 46 минут. Циципас сделал три брейка и упустил две своих подачи. На его счету три эйс и три двойные ошибки, а Домингеш на подаче не ошибался, но и ни разу не подал навылет. Между собой теннисисты играли впервые.За выход в финал турнира Циципас поспорит с победителем матча Давид Гоффен (Бельгия, 4) – Малек Жазири (Тунис).Стефанос Циципас (Греция, 1) – Жоау Домингеш (Португалия, Q) – 7:6(3), 6:4