Штутгарт. Победа Квитовой над Контавейт:обзор финального матча (Видео)

Вчера, 07:31 133 | Теннис / Видео

Петра Квитова, посеянная под третьим номером, в финале турнира WTA категории Premier - Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте (Германия) обыграла эстонку Анетт Контавейт (8), занимающую 15-ю строчку рейтинга WTA, со счётом

Теперь счёт в их личных встречах стал 4:2 в пользу чешки. Квитова выиграла второй титул в сезоне и 28-й в карьере.



Третья ракетка мира чешка, посеянная под третьим номером, в финале турнира WTA категории Premier - Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте (Германия) обыграла эстонку(8), занимающую 15-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6:3, 7:6(2) Теперь счёт в их личных встречах стал 4:2 в пользу чешки. Квитова выиграла второй титул в сезоне и 28-й в карьере.