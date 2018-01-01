Штутгарт. Сестры Киченок покидают турнир в первом круге

Сегодня, 07:19 0 | Теннис

В Штутгарте (Германия) на турнире WTA категории Premier - Porsche Tennis Grand Prix в парном разряде проходять матчи первого круга.



Украинки Людмила Киченок (49-я в парном рейтинге WTA) и Надежда Киченок (45) проиграли обладательницам wild card - россиянке Анастасии Павлюченковой (60) и чешке Люси Шафаржовой (92) со счетом 6:7(5), 4:6.



За 1 час 31 минуту, проведенные на корте, сестры Киченок реализовали два брейк=пойнта из девяти возможных, выполнили четыре эйса и допустили четыре двойные ошибки. на счету их соперниц три брейка, шесть эйсов и три двойные ошибки.



Напомним, в одиночном разряде

В Штутгарте (Германия) на турнире WTA категории Premier - Porsche Tennis Grand Prix в парном разряде проходять матчи первого круга.Украинки(49-я в парном рейтинге WTA) и(45) проиграли обладательницам wild card - россиянке(60) и чешке(92) со счетом 6:7(5), 4:6.За 1 час 31 минуту, проведенные на корте, сестры Киченок реализовали два брейк=пойнта из девяти возможных, выполнили четыре эйса и допустили четыре двойные ошибки. на счету их соперниц три брейка, шесть эйсов и три двойные ошибки.Напомним, в одиночном разряде Леся Цуренко также выбыла из борьбы в первом круге. Таким образом, на турнире Porsche Tennis Grand Prix украинок не осталось ни в одиночном, ни в парном разряде.