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Штутгарт. Сестры Киченок покидают турнир в первом круге
Штутгарт. Сестры Киченок покидают турнир в первом круге. Фото btu.org.uaВ Штутгарте (Германия) на турнире WTA категории Premier - Porsche Tennis Grand Prix в парном разряде проходять матчи первого круга.

Украинки Людмила Киченок (49-я в парном рейтинге WTA) и Надежда Киченок (45) проиграли обладательницам wild card - россиянке Анастасии Павлюченковой (60) и чешке Люси Шафаржовой (92) со счетом 6:7(5), 4:6.

За 1 час 31 минуту, проведенные на корте, сестры Киченок реализовали два брейк=пойнта из девяти возможных, выполнили четыре эйса и допустили четыре двойные ошибки. на счету их соперниц три брейка, шесть эйсов и три двойные ошибки.

Напомним, в одиночном разряде Леся Цуренко также выбыла из борьбы в первом круге. Таким образом, на турнире Porsche Tennis Grand Prix украинок не осталось ни в одиночном, ни в парном разряде.
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