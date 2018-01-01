Барселона. Нисикори стартовали с победы

Теннис. ATP500 - Barcelona Open Banc Sabadell. Барселона (Испания). Грунт. Призовой фонд €2 609 135. 48 участников

В Барселоне (Испания) на турнире ATP500 - Barcelona Open Banc Sabadell с призовым фондом €2 609 135 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Седьмая ракетка мира, 29-летний японец(4) одержал победу над 21-летним американцем, занимающим в рейтинге ATP 55-е место, со счетом 7:5, 6:2.За 1 час 41 минуту игрового времени Нишикори сделал четыре брейка, один эйс и допустил три двойные ошибки. На счету Фритца один брейк и восемь эйсов, при отсутствии двойных ошибок. Это вторая победа японца в двух встречах с американцем.За выход в четвертьфинал турнира Нишикори сыграет с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада, 16) – Малек Жазири (Тунис).Кеи Нишикори (Япония, 4) – Тейлор Фритц (США) – 7:5, 6:2) – 6:2, 6:2