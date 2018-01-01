Фабио Фоньини – чемпион «Мастерса» в Монте-Карло

Теннис. ATP Masters - Rolex Monte-Carlo Masters. Монте-Карло (Монако). Грунт. Призовой фонд €5,585,030. 56 участников

В Монте-Карло (Монако) на турнире ATP категории Masters - Rolex Monte-Carlo Masters c призовым фондом €5,585,030 в одиночном разряде состоялся финальный матч.18-я ракетка мира, 31-летний итальянец(13) одержал победу в двух сетах над 28-летним сербом, занимающим в рейтинге ATP 48-е место, со счетом 6:3,6:4.Поединок продолжался 1 час 38 минут.Фоньини выиграл четыре гейма на приеме и проиграл два на своей подаче. Навылет Фабио не подавал и дважды ошибся на подаче против одного эйса и трех двойных ошибок у Лайовича. Ранее Фоньини и Лайович не встречались.Для Фоньини этот титул стал первым в сезоне и девятым в карьере и принес ему 1000 рейтинговых очков и € 958,055 призовых.Фабио Фоньини (Италия, 13) – Душан Лайович (Сербия) – 6:3, 6:4