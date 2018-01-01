На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Фабио Фоньини – чемпион «Мастерса» в Монте-Карло
Фабио Фоньини – чемпион «Мастерса» в Монте-КарлоВ Монте-Карло (Монако) на турнире ATP категории Masters - Rolex Monte-Carlo Masters c призовым фондом €5,585,030 в одиночном разряде состоялся финальный матч.

18-я ракетка мира, 31-летний итальянец Фабио Фоньини (13) одержал победу в двух сетах над  28-летним сербом Душаном Лайовичем, занимающим в рейтинге ATP 48-е место, со счетом 6:3,6:4. 

Поединок продолжался 1 час 38 минут.Фоньини выиграл четыре гейма на приеме и проиграл два на своей подаче. Навылет Фабио не подавал и дважды ошибся на подаче против одного эйса и трех двойных ошибок у Лайовича. Ранее Фоньини и Лайович не встречались.

Для Фоньини этот титул стал первым в сезоне и девятым в карьере и принес ему 1000 рейтинговых очков и € 958,055 призовых.

Теннис. ATP Masters - Rolex Monte-Carlo Masters. Монте-Карло (Монако). Грунт. Призовой фонд €5,585,030. 56 участников 
Финал
Фабио Фоньини (Италия, 13) –  Душан Лайович (Сербия) – 6:3, 6:4
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Монте-Карло. Надаль – Фоньини и Лайович – Медведев: обзор матчей 1/2 финала (Видео)
Рафаэль Надаль сложил полномочия действующего чемпиона «Мастерса» в Монте-Карло
Монте-Карло. Джокович проиграл Медведеву в 1/4 финала
Монте-Карло. Александр Зверев не прошел в 1/4 финала, проиграв Фоньини
Доминик Тим не пробился в 1/4 финала на «Мастерсе» в Монте-Карло
Надаль в одиннадцатый раз стал чемпионом «Мастерса» в Монте-Карло
Димитров обыграл Вердаско на старте «Мастерса» в Монте-Карло
Монте-Карло. Джокович стал соперником Надаля по финалу
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Рейтинг ATP. Сергенй Стаховский остался на прежней позиции
Рейтинг WTA. Свитолина, Цуренко и Ястремская остались на прежних позициях
Фабио Фоньини – чемпион «Мастерса» в Монте-Карло
Монте-Карло. Надаль – Фоньини и Лайович – Медведев: обзор матчей 1/2 финала (Видео)
Рафаэль Надаль сложил полномочия действующего чемпиона «Мастерса» в Монте-Карло

Последние новости спорта

09:49

Рейтинг ATP. Сергенй Стаховский остался на прежней позиции 87 | Теннис

09:35

Рейтинг WTA. Свитолина, Цуренко и Ястремская остались на прежних позициях 60 | Теннис

09:24

НХЛ. Названы три звезды игрового дня 58 | Хоккей

08:58

НБА Майлз Тернер и Серж Ибака — в топ-5 игрового дня (Видео) 77 | Баскетбол / Видео

08:29

НБА. Демар Дерозан оштрафован на $25 000 за бросок мяча в арбитра 93 | Баскетбол

08:14

НБА. Плей-офф. 1-й раунд. «Голден Стэйт» обыграл «Клипперс», «Оклахома» уступила «Портленду» и другие результаты (+Видео) 83 | Баскетбол

07:30

НХЛ. Кубок Стэнли. 1-й раунд. «Сан-Хосе» сравнял счет в серии с «Вегасом», «Бостон» - с «Торонто» (+Видео) 107 | Хоккей

18:11

Победа Беринчика над Аракавой в фотографиях 239 | Бокс / Фото

17:46

Денис Беринчик: Для меня это новый опыт - боксировать 12 раундов 161 | Бокс

17:28

Фабио Фоньини – чемпион «Мастерса» в Монте-Карло 173 | Теннис

Все новости

ФОТО

Победа Беринчика над Аракавой в фотографиях

Беринчик – Аракава и Митрофанов – Вальехо: результаты взвешивания и фото

Беринчик vs Аракава: открытая тренировка (Фото, Видео)

Денис Беринчик готов к защите титула против Нихито Аракавы (Фото, Видео)

Победа Ломаченко над Кроллой в фотографиях

Ломаченко vs Кролла: финальная пресс-конференция (Фото, Видео)

Ломаченко и Кролла провели открытые тренировки (Фото)

ВИДЕО

НБА Майлз Тернер и Серж Ибака — в топ-5 игрового дня (Видео)

НБА Карис Леверт и Джамал Маррей — в топ-10 игрового дня (Видео)

Монте-Карло. Надаль – Фоньини и Лайович – Медведев: обзор матчей 1/2 финала (Видео)

Митрофанов нокаутировал Вальехо (+Видео)

Беринчик vs Аракава (Видео боя)

НБА Расселл Уэстбрук возглавляет топ-5 моментов игрового дня (Видео)

НБА Бен Симмонс возглавляет топ-5 моментов игрового дня (Видео)



Топ-новости недели

Беринчик победил Аракаву
Украинка Дарья Михайлова - в тройке на полумарафоне в Польше
Петр Пахнюк – серебряный призер чемпионата Европы по спортивной гимнастике
Ленур Темиров – бронзовый призер чемпионата Европы по греко-римской борьбе
Жан Беленюк завоевал золото на чемпионате Европы по греко-римской борьбе


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Апрель 2019 (318)
Март 2019 (621)
Февраль 2019 (565)
Январь 2019 (553)
Декабрь 2018 (559)
Ноябрь 2018 (465)

© 2006-2018 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Открытый чемпионат Австралии Рафаэль Надаль Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ
Показать все теги