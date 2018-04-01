Монте-Карло. Александр Зверев не прошел в 1/4 финала, проиграв Фоньини

Теннис. ATP Masters - Rolex Monte-Carlo Masters. Монте-Карло (Монако). Грунт. Призовой фонд €5,585,030. 56 участников

В Монте-Карло (Монако) на турнире ATP категории Masters - Rolex Monte-Carlo Masters c призовым фондом €5,585,030 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.Третья ракетка мира, 21-летний немец(3), не смог остановить 31-летнего итальянца(13), занимающего в мировом рейтинге 18-е место. Матч продолжался полтора часа и завершился в пользу итальянца со счетом 7:6(1), 6:1.На счету победителя три брейка из семи возможных. Зверев сделал один брейк, шесть раз подал навылет и совершил четыре двойные ошибки. В личном противостоянии теннисистов лидером остался Зверев с минимальным преимуществом – 2:1.За выход в полуфинал турнира Фоньини сыграет или с хорватом Борной Чоричем (9), или с французом Пьером-Югом Эрбером.Александр Зверев (Германия, 3) – Фабио Фонбини (Италия, 13) – 7:6(6), 6:1