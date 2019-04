Хьюстон. Куэрри не пустил Типсаревича в полуфинал

Теннис. ATP250 - Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship. Хьюстон (США). Грунт. Призовой фонд $652 245. 28 участников

В Хьюстоне (США) на турнире ATP250 - Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship c призовым фондом $652 245 в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.71-я ракетка мира, 31-летний американец(8), вырвал победу на двух тай-брейках у 34-летнего серба(WC), занимающего в мировом рейтинге 372-ю строчку, со счетом 7:6(6), 7:6(4).Теннисисты провели на корте 1 час 47 минут. Оба держали свою подачу. Куэрри выполнил 23 эйса и допустил шесть двойных ошибок, а Типсаревич пять раз подал навылет и один раз ошибся на подаче. Благодаря этой победе американец сравнял счет по личным встречам с Типсаревичем – 4:4.В полуфинале Куэрри сыграет против чилийца, победившего(Q) из Швейцарии – 6:3, 6:2.Ранее Куэрри и Гарин еще не встречались.Сэм Куэрри (США, 8) – Янко Типсаревич (Сербия, WC) – 7:6(6), 7:6(4)Кристьян Гарин (Чили) – Генри Лааксонен (Швейцария, Q) – 6:3, 6:2