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Стефанос Циципас: Каждый день думаю о первой строчке рейтинга
Стефанос Циципас: Каждый день думаю о первой строчке рейтингаГреческий теннисист Стефанос Циципас заявил о готовности бороться с сильнейшими теннисистами мира. Его целью является первая строчка рейтинга АТР. В настоящее время 20-летний теннисист занимает в мировой классификации восьмое место.

«Каждый день я думаю о том, что рано или поздно стану первой ракеткой мира. Если вы окажетесь в моём положении, то почувствуете хорошую возможность быть ближе к вершине. Почему нет? Возможно, это может оказывать некоторое давление, но я знаком с игроками, которые выше меня, и если мне удастся и дальше держаться на их уровне, то в итоге я смогу занять их место», – цитирует Циципаса Tennis World USA.

На Australian Open – 2019 Стефанос дошёл до полуфинала, попутно выбив из розыгрыша швейцарца Роджера Федерера.

«В Мельбурне я был очень расслаблен. В итоге я почему-то  справился лучше, чем думал. В целом я не делал ничего особенного, у меня просто выдался хороший турнир», — отметил Циципас.
По материалам: Чемпионат.com
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