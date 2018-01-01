Маракеш. Веселы на старте обыграл второго сеяного Фоньини и другие результаты

Теннис. ATP250. Мапакеш (Марокко). Грунт. Призовой фонд €586 140. 32 участника

В Маракеше (Марокко) на турнире ATP250 - Grand Prix Hassan II c призовым фондом €586 140 в одиночном разряде завершились матчи первого круга.25-летний чех, занимающий в рейтинге ATP 101-е место, нанес поражение 18-й ракетке мира, 31-летнему итальянцу, посеянному под вторым номером. Для победы со счетом 7:6(2), 6:4 чеху потребовался 1 час 46 минут.Веселы реализовал два брейк-пойнта из семи возможных, Фоньини – один из четырех. Иржи десять раз подал навылет и дважды ошибся на подаче против шести эйсов и двух двойных у Фабио. В их личном противостоянии лидером остается итальянец – 3:2.Во втором круге соперником Веселы будет аргентинец, который победил своего соотечественника Карлоса Берлока (LL) – 6:2, 6:4.Иржи Веселы (Чехия) – Фабио Фоньини (Италия, 2) – 7:6(2), 6:4Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина) – Карлос Берлок (Аргентина, LL) – 6:2, 6:4Бенуа Пэр (Франция) – Аляж Бедене (Словения) – 3:6, 6:4, 7:5Пьер-Юг Эрбер (Франция, 8) – Томас Фаббьяно (Италия) – 6:7(3), 6:4, 6:1Адриан Менендес-Масейрас (Испания, Q) – Фернандо Вердаско (Испания, 6) – 5:7, 6:2, 6:2Робин Хаасе (Нидерланды) – Малек Жазири (Тунис) – 6:3, 6:4Филипп Кольшрайбер (Германия, 7) – Алехандро Давидович Фокина (Испания, Q) – 7:6(4), 7:5Лоренцо Сонего (Италия) - Ласло Джере (Сербия, 5) – 6:3, 6:3Пабло Андухар (Испания) – Федерико Дельбонис (Аргентина) – 7:6(6), 6:3