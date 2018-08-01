Даяна Ястремская стартовала с победы на турнире в Майами

Теннис. WTA Premier Mandatory - Miami Open. Майами (США). Хард. Призовой фонд $ 9,035,428. 96 участниц

В Майами (США) на турнире WTA категории Premier Mandatory - Miami Open c призовым фондом $ 9,035,428 проходят матчи первого круга.37-я ракетка мира, 18-летняя украинкаобыграла 24-летнюю россиянку, занимающую в мировом рейтинге 57-е место, со счетом 6:3, 6:2.За 1 час 6 минут, проведенные на корте, Ястремская реализовала пять брейк-пойнтов из восьми, Александрова – два из четырех. Даяна выполнила пять эйсов и допустила семь двойных ошибок, а Екатерина шесть раз подала навылет при пяти двойных ошибках. В их личном противостоянии украинка впереди со счетом 3:1.Во втором круге Ястремская встретится с одиннадцатой ракеткой мира, 22-летней австралийкой Эшли Барти, которая получила 12-й номер посева и первый круг пропускает.Даяна Ястремская (Украина) – Екатерина Александрова (Россия) – 6:3, 6:2