Индиан-Уэллс. Поражения Джоковича и Нишикори, победы Федерера и Надаля: обзор матчей третьего круга (Видео)

Вчера, 17:32 145 | Теннис / Видео





Главной сенсацией стало поражение первой ракетки мира и главного фаворита соревнований Новака Джоковича. Его обидчиком Филипп Кольшрайбер, для которого эта победа стала первой в карьере над лидером рейтинга ATP –



Швейцарец Роджер Федерер обыграл соотечественника Стэна Вавринку –



Второй сеяный — испанец Рафаэль Надаль отдал лишь четыре гейма аргентинцу Диего Шварцману – 6:3, 6:1.



Канадец Денис Шаповалов (24) нанес поражение хорвату Марину Чиличу (10) со счетом 6:4, 6:2.



Еще одной неожиданностью стало поражение японца Кея Нишикори, которое он потерпел в матче с поляком Хубертом Хуркачем – 6:4, 4:6, 3:6.



На турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) проходили матчи третьего круга. Вашему вниманию краткий видеообзор главных поединков игрового дня.Главной сенсацией стало поражение первой ракетки мира и главного фаворита соревнований. Его обидчиком, для которого эта победа стала первой в карьере над лидером рейтинга ATP – 6:4, 6:4 Швейцарецобыграл соотечественника 6:3, 6:4 . Теперь счет их личных встреч стал 22:3 в пользу Роджера.Второй сеяный — испанецотдал лишь четыре гейма аргентинцуКанадец(24) нанес поражение хорвату(10) со счетом 6:4, 6:2.Еще одной неожиданностью стало поражение японца, которое он потерпел в матче с поляком– 6:4, 4:6, 3:6.