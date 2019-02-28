Дубай. Гаэль Монфис стал первым полуфиналистом

Теннис. ATP500 - Dubai Duty Free Tennis Championships. Дубай (ОАЭ). Хард. Призовой фонд $ 2,887,895. 32 участника

В Дубае (ОАЭ) на турнире ATP500 - Dubai Duty Free Tennis Championships с призовым фондом $2,887,895 проходят четвертьфинальные матчи.23-я ракетка мира, 32-летний французв трех сетах переиграл прошедшего через квалификацию 28-летнего литовца, занимающего в мировом рейтинге 113-е место, со счетом 6:1, 6:7(3), 6:2.Поединок продолжался 1 час 55 минут. За это время Монфис реализовал семь брейк-пойнтов из 13-ти, Беранкис – три из трех. На счету Гаэля семь эйсов и две двойные ошибки, а Ричардас два раза подал навылет и совершил шесть двойных ошибок. Теперь в их противостоянии француз лидирует со счетом 2:0.Соперник Монфиса по полуфиналу определится в матче Стефанос Циципас (Греция, 5) – Хуберт Хуркач (Польша. LD).Гаэль Монфис (Франция) – Ричардас Беранкис (Литва, Q) – 6:1, 6:7(3), 6:2