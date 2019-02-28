Рафаэль Надаль: Есть причина, по которой Кирьос находится там, где находится

28-02-2019, 11:17 150 | Теннис

Испанский теннисист Рафаэль Надаль подверг критике австралийца Ника Кирьоса после их матча во втором раунде соревнований в Акапулько (Мексика). Кирьос выиграл со счетом



«Ник — игрок с огромным талантом. Он мог бы выигрывать турниры «Большого шлема» и бороться за самые высокие позиции в рейтинге, но есть причина, по которой он находится там, где находится. Ему не хватает уважения к публике, сопернику и к себе самому», – цитирует Надаля Daily Express.



Надаль и Кирьос встречались друг с другом шесть раз – каждый из теннисистов имеет по три победы.



Послематчевое рукопожатие игроков было довольно прохладным.

Defying. The. Doubters. ?



?: @TennisTV pic.twitter.com/HmHLKAFqhP — ATP Tour (@ATP_Tour) February 28, 2019

Испанский теннисист Рафаэль Надаль подверг критике австралийца Ника Кирьоса после их матча во втором раунде соревнований в Акапулько (Мексика). Кирьос выиграл со счетом 3:6, 7:6 (7:2), 7:6 (8:6) , отыграв по ходу решающего тай-брейка три матчбола.«Ник — игрок с огромным талантом. Он мог бы выигрывать турниры «Большого шлема» и бороться за самые высокие позиции в рейтинге, но есть причина, по которой он находится там, где находится. Ему не хватает уважения к публике, сопернику и к себе самому», – цитирует Надаля Daily Express.Надаль и Кирьос встречались друг с другом шесть раз – каждый из теннисистов имеет по три победы.Послематчевое рукопожатие игроков было довольно прохладным.