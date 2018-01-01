Australian Open. Квитова победила Коллинз и стала первой финалисткой

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43,054,000. Одиночный разряд. 128 участниц.

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у женщин в одиночном разряде состоялся первый полуфинальный матч.Восьмая ракетка мира, 28-летняя чешкаодержала победу над 25-летней американкой, занимающей в мировом рейтинге 35-е место, со счетом 7:6(2), 6:0.За 1 час 34 минуты игрового времени Квитова сделала четыре брейка и не удержала одну свою подачу. На подаче соперницы допустили по четыре двойных ошибки, при этом Петра выполнила четыре эйса, а Даниэль – два. Это была вторая победа чешки в двух встречах с американкой.Соперница Квитовой по финалу определится в матче между ее соотечественницей Каролиной Плишковой (7) и японкой Наоми Осакой (4).Петра Квитова (Чехия, 8 ) –Даниэль Коллинз (США) – 7:6(2), 6:0