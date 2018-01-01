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Новак Джокович: Мне не хочется выходить в полуфинал таким образом
Новак Джокович: Мне не хочется выходить в полуфинал таким образомСербски теннисист Новак Джокович прокомментировал свой выход в полуфинал Australian Open на отказе японца Кеи Нишикори.

«Мне не хочется выходить в полуфинал таким образом, - приводит слова Джоковича пресс-служба турнира - На корте должна быть битва, особенно в матчах с Кеи. Мы с ним не раз встречались друг с другом, в том числе и в Мельбурне. Надеюсь, с ним не произошло ничего серьёзного, и он скоро восстановится. Мне жаль, что всё закончилось так. Благодарю всех зрителей, которые пришли, хоть им и не удалось увидеть полноценный матч.

Сейчас я в отличной форме. Я провёл немало матчей в этом сезоне. Я уже дошёл до полуфинала и приложу максимум усилий, чтобы завоевать главный трофей.

Думаю, в матче с Пуи будет настоящая битва. Он обыграл Надаля на US Open несколько лет назад. Он не боится противостоять Топ-игрокам. К тому же это его первый полуфинал на турнирах «Большого шлема». С нетерпением жду встречи».
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