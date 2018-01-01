Australian Open. Джокович вышел в полуфинал на отказе Нишикори

Сегодня, 16:13 34 | Теннис

В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open у мужчин в одиночном разряде состоялся последний четвертьфинальный матч.



Первая ракетка мира, 31-летний серб Новак Джокович стал последним полуфиналистом турнира. Его соперник, 29-летний японец Кеи Нишикори, занимающий девятую строчку рейтинга ATP, при счете 6:1, 6:4 в пользу серба, отказался от продолжения борьбы.



Теннисисты провели на корте 52 минуты. За это время Джокович выполнил два эйса, один раз ошибся при подаче и реализовал все четыре своих брейк-пойнта. Нишикори отметился только тремя двойными ошибками. Теперь счет в личных встречах теннисистов стал 18:2 в пользу серба.



Следующим соперником Джоковича в Мельбурне станет француз Люка Пуи,



Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43.054.000. Одиночный разряд. 128 участников.

1/4 финала

Новак Джокович (Сербия, 1) – Кеи Нишикори (Япония, 8) – 6:1, 4:1 Rt В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open у мужчин в одиночном разряде состоялся последний четвертьфинальный матч.Первая ракетка мира, 31-летний сербстал последним полуфиналистом турнира. Его соперник, 29-летний японец, занимающий девятую строчку рейтинга ATP, при счете 6:1, 6:4 в пользу серба, отказался от продолжения борьбы.Теннисисты провели на корте 52 минуты. За это время Джокович выполнил два эйса, один раз ошибся при подаче и реализовал все четыре своих брейк-пойнта. Нишикори отметился только тремя двойными ошибками. Теперь счет в личных встречах теннисистов стал 18:2 в пользу серба.Следующим соперником Джоковича в Мельбурне станет француз Люка Пуи, победивший канадца Милоша Раонича.Новак Джокович (Сербия, 1) – Кеи Нишикори (Япония, 8) – 6:1, 4:1 Rt