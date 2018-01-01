Australian Open. 25 эйсов не помогли Раоничу одолеть Пуи

Сегодня, 16:00 0 | Теннис

В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open у мужчин в одиночном разряде состоялся третий четвертьфинальный матч.



17-я ракетка мира, 28-летния канадец Милош Раонич (16) потерпел поражение от 24-летнего француза Люка Пуи (28), занимающего 31-ю строчку рейтинга ATP. Поединок продолжался 3 часа 2 минуты и завершился в пользу француза со счетом 7:6(4), 6:3, 6:7(2), 6:4.



Раонич реализовал свой единственный брейк-пойнт, а Пуи реализовал три из 14-ти. Милош выполнил 25 эйсов и допустил шесть двойных ошибок, а Люка 14 раз подвал навылет и четыре раза ошибся на подаче. В их личном противостоянии канадец остается лидером – 3:1.



В полуфинале Australian Open Пуи сыграет с сербом



Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43.054.000. Одиночный разряд. 128 участников.

1/4 финала

Люка Пуи (Франция, 28) – Милош Раонич (Канада, 16) – 7:6(4), 6:3, 6:7(2), 6:4 В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open у мужчин в одиночном разряде состоялся третий четвертьфинальный матч.17-я ракетка мира, 28-летния канадец(16) потерпел поражение от 24-летнего француза(28), занимающего 31-ю строчку рейтинга ATP. Поединок продолжался 3 часа 2 минуты и завершился в пользу француза со счетом 7:6(4), 6:3, 6:7(2), 6:4.Раонич реализовал свой единственный брейк-пойнт, а Пуи реализовал три из 14-ти. Милош выполнил 25 эйсов и допустил шесть двойных ошибок, а Люка 14 раз подвал навылет и четыре раза ошибся на подаче. В их личном противостоянии канадец остается лидером – 3:1.В полуфинале Australian Open Пуи сыграет с сербом Новаком Джоковичем (1) или японцем Кеи Нишикори (8).Люка Пуи (Франция, 28) – Милош Раонич (Канада, 16) – 7:6(4), 6:3, 6:7(2), 6:4