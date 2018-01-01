Australian Open. Анжелика Кербер потерпела разгромное поражение в 1/8 финала

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43,054,000. Одиночный разряд. 128 участниц.

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у женщин в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.Вторая ракетка мира, 31-летняя немка(2) разгромном проиграла 25-летней американке, занимающей в мировом рейтинге 35-е место. Поединок длился 56 минут и завершился в пользу американки со счетом 6:0, 6:2.Кербер реализовала один брейк-пойнт из двух имевшихся, Коллинз – шесть из семи. Анжелика ни разу не подала навылет и пять раз ошиблась на подаче против двух эйсов и одной двойной ошибки у соперницы. Теперь счет в личных встречах стал 1:1.В четвертьфинале турнира Коллинз скрестит ракетки либо с россиянкой Анастасией Павлюченковой, либо с американкой Слоан Стивенс.Даниэль Коллинз (США) –Анжелика Кербер (Германия, 2) – 6:0, 6:2