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Australian Open. Анжелика Кербер потерпела разгромное поражение в 1/8 финала
Australian Open. Анжелика Кербер потерпела разгромное поражение в 1/8 финалаВ Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у женщин в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.

Вторая ракетка мира, 31-летняя немка Анжелика Кербер (2) разгромном проиграла 25-летней американке Даниэль Коллинз, занимающей в мировом рейтинге 35-е место. Поединок длился 56 минут и завершился в пользу американки со счетом 6:0, 6:2.

Кербер реализовала один брейк-пойнт из двух имевшихся, Коллинз – шесть из семи. Анжелика ни разу не подала навылет и пять раз ошиблась на подаче против двух эйсов и одной двойной ошибки у соперницы. Теперь счет в личных встречах стал 1:1. 

В четвертьфинале турнира Коллинз скрестит ракетки либо с россиянкой Анастасией Павлюченковой, либо с американкой Слоан Стивенс.

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43,054,000. Одиночный разряд. 128 участниц.
Четвертый круг
Даниэль Коллинз (США) –Анжелика Кербер (Германия, 2) – 6:0, 6:2
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