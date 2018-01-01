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Новак Джокович: Я получил тяжелый урок, но ни о чем не жалею
Новак Джокович: Я получил тяжелый урок, но ни о чем не жалеюСербский теннисист Новак Джокович поделился впечатлениями от победы над французом Жо-Вилфридом Цонга во втором раунде Открытого чемпионата Австралии.

- Вы сказали, что по ходу поединка чувствовали сильное напряжение. Почему так произошло?
- Я выступал на центральном корте против Цонга, который является для меня одним из главных оппонентов в жизни. Я противостоял ему в своём первом победном финале Australian Open в 2008 году. Мы провели очень много увлекательных поединков на разных покрытиях. Из-за повреждения Жо опустился в рейтинге. Но его место не отражает то, насколько сильно он играет. Рад, что он вернулся, желаю ему удачи. С учётом истории нашего противостояния, я волновался больше, чем обычно. Но это только помогло мне сконцентрироваться.

- Расскажите, что позволило вам снова подняться на вершину?
- Пожалуй, один из главных уроков, которые я получил, было то, что нужно быть терпеливым и верить в процесс. После операции я совершил ошибку, вернувшись слишком рано - уже через месяц или пять недель. Честно говоря, моя команда была против выступления в Индиан-Уэллсе и Майами, но я настоял. Если бы у меня была возможность вернуться в прошлое, я бы всё равно не поменял своё решение. Это стало для меня тяжёлым уроком, но я ни о чём не жалею.

В ходе травяного сезона всё изменилось к лучшему. Вероятно, дело в тех французских горах, куда мы отправились с женой на несколько дней. Мы прекрасно провели время, вместе думали о многих вещах. После этого в плане игры я двигался только вверх.
По материалам: GoTennis.ru
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