Australian Open. Александр Зверев в пяти сетах переиграл Шарди

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43.054.000. Одиночный разряд. 128 участников.

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Четвертая ракетка мира, 21-летний немец(4), в пяти сетах одолел 31-летнего француза, занимающего в рейтинге ATP 36-е место, со счетом 7:6(5), 6:4, 5:7, 6:7(6), 6:1.Теннисисты провели на корте 3 часа 46 минут. За это время Зверев сделал пять брейков и упустил три своих подачи. На счету победителя 29 эйсов и 13 двойных ошибок, а Шарди 14 раз подал навылет и трижды ошибся на подаче. В их личном противостоянии лидирует немец – 3:1.В третьем круге соперником Зверева будет австралиец(WC), который в пяти сетах переиграл француза(29) - 2:6, 6:4, 4:6, 7:6(8), 6:4.Александр Зверев (Германия, 4) – Жереми Шарди (Франция) – 7:6(5), 6:4, 5:7, 6:7(6), 6:1Алекс Болт (Австралия, WC) – Жиль Симон (Франция, 29) – 2:6, 6:4, 4:6, 7:6(8), 6:4