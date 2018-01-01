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Australian Open. Александр Зверев в пяти сетах переиграл Шарди
Australian Open. Александр Зверев в пяти сетах переиграл ШардиВ Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят матчи второго круга.

Четвертая ракетка мира, 21-летний немец Александр Зверев (4), в пяти сетах одолел 31-летнего француза Жереми Шарди, занимающего в рейтинге ATP 36-е место, со счетом 7:6(5), 6:4, 5:7, 6:7(6), 6:1.

Теннисисты провели на корте 3 часа 46 минут. За это время Зверев сделал пять брейков и упустил три своих подачи. На счету победителя 29 эйсов и 13 двойных ошибок, а Шарди 14 раз подал навылет и трижды ошибся на подаче. В их личном противостоянии лидирует немец – 3:1.

В третьем круге соперником Зверева будет австралиец Алекс Болт (WC), который в пяти сетах переиграл француза Жиля Симона (29) -  2:6, 6:4, 4:6, 7:6(8), 6:4.

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43.054.000. Одиночный разряд. 128 участников.
Второй круг
Александр Зверев (Германия, 4) – Жереми Шарди (Франция) – 7:6(5), 6:4, 5:7, 6:7(6), 6:1
Алекс Болт (Австралия, WC) – Жиль Симон (Франция, 29) – 2:6, 6:4, 4:6, 7:6(8), 6:4
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