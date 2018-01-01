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Australian Open. Анжелика Кербер прошла в третий круг
Australian Open. Анжелика Кербер прошла в третий кругВ Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у женщин в одиночном разряде проходят матчи второго круга.

Вторая ракетка мира, 30-летняя немка Анжелика Кербер (2) взяла верх над прошедшей через квалификацию 22-летней Беатрис Хаддад-Майей из Бразилии, занимающей в мировом рейтинге 176-ю позицию, со счетом 6:2, 6:3.

Матч продолжался 1 час 21 минуту. За это время Кербер сделала три брейка из 13-ти возможных и отыграла единственный брейк-пойнт, имевшийся у Хаддад-Майи. Анжелика выполнила шесть эйсов и допустила одну двойную ошибку, а ее соперница один раз подала навылет и совершила пять двойных ошибок.

Отметим, что победа над Хаддад-Майей стала для Кербер сотой за карьеру на «мэйджорах». Кербер является трехкратной чемпионкой турниров Большого шлема.

Следующей соперницей Кербер будет австралийка Кимберли Биррелл, победившая хорватку Донну Векич (29) - 6:4, 4:6, 6:1.

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43,054,000. Одиночный разряд. 128 участниц.
Второй круг
Анжелика Кербер (Германия,2) – Беатрис Хаддад-Майа (Бразилия, Q) – 6:2, 6:3
Кимберли Биррелл (Австралия, WC) – Донна Векич (Хорватия, 29) – 6:4, 4:6, 6:1
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