Australian Open. Новак Джокович стартовал с победы

Сегодня, 15:00 0 | Теннис

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.



Первая ракетка мира, 31-летний cерб Новак Джкович (1) одержал победу над прошедшим через квалификацию 25-летним американцем Митчелом Крюгером, занимающим в рейтинге ATP 231-ю позицию, со счетом 6:3, 6:2, 6:2.



Теннисисты провели на корте 2 часа 3 минуты. Джокович сделал шесть брейков и не удержал одну свою подачу. На его счету шесть эйсов и две двойные ошибки, а Крюгер два раза подал навылет и дважды ошибся при подаче. Это была первая встреча теннисистов.



Во втором круге Открытого первенства Австралии Джокович сыграет с французом Жо-Вилфридом Цонга (WC), который победил Мартина Клижана из Словакии - 6:4, 6:4, 7:6(3).



Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43.054.000. Одиночный разряд. 128 участников.

Первый круг

(Сербия, 1) – Митчелл Крюгер (США, Q) – 6:3, 6:2, 6:2

Жо-Вилфрид Цонга (Франция, WC) – Мартин Клижан (Словакия) – 6:4, 6:4, 7:6(3) В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.Первая ракетка мира, 31-летний cерб(1) одержал победу над прошедшим через квалификацию 25-летним американцем, занимающим в рейтинге ATP 231-ю позицию, со счетом 6:3, 6:2, 6:2.Теннисисты провели на корте 2 часа 3 минуты. Джокович сделал шесть брейков и не удержал одну свою подачу. На его счету шесть эйсов и две двойные ошибки, а Крюгер два раза подал навылет и дважды ошибся при подаче. Это была первая встреча теннисистов.Во втором круге Открытого первенства Австралии Джокович сыграет с французом(WC), который победилиз Словакии - 6:4, 6:4, 7:6(3). Новак Джокович (Сербия, 1) – Митчелл Крюгер (США, Q) – 6:3, 6:2, 6:2Жо-Вилфрид Цонга (Франция, WC) – Мартин Клижан (Словакия) – 6:4, 6:4, 7:6(3)