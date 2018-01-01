Сидней. Петра Квитова победила в финале Эшли Барти

Теннис. WTA - Premier - Sydney International.Сидней (Австралия). Открытые корты, хард. Призовой фонд $ 823,000.30 участниц. 7-12 января

В Сиднее (Австралия) на турнире WTA категории Premier - Sydney International с призовым фондом $ 823,000 в одиночном разряде состоялся финальный матч.Восьмая ракетка мира, 28-летняя чешка, посеянная под пятым номером, одолела в трех сетах 22-летнюю австралийку, занимающую в мировом рейтинге 15-е место, со счетом 1:6, 7:5, 7:6(3).Поединок продолжался 2 часа 19 минут. По ходу встречи у соперниц было по девять брейк-пойнтов, из которых Квитова реализовала пять, а Барти – три. Квитова выполнила семm эйсов и допустила три двойные ошибки, а Эшли три раза подала навылет и совершила десять двойных ошибок. Это была третья победа чешки в трех встречах с австралийкой.Для Квитовой этот титул стал 26-м в карьере и принес ей 470 очков в зачет рейтинга WTA и $141,875 призовых.Пера Квитова (Чехия, 5) – Эшли Барти (Австралия) – 1:6, 7:5, 7:6(3)