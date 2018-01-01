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Сидней. Квитова вышла в 1/4 финала, Халеп и Стивенс зачехлили ракетки
Петра КвитоваВ Сиднее (Австралия) на турнире WTA категории Premier  - Sydney International с призовым фондом $ 823,000 в одиночном разряде проходили матчи первого и второго круга.

Восьмая ракетка мира, 28-летняя чешка Петра Квитова, посеянная под пятым номером, в двух сетах одолела представительницу Тайваня 33-летнюю Се Сувей, занимающую в рейтинге WTA 28-е место, со счетом 7:6(2), 6:2.

Поединок продолжался 1 час 36 минут. Квитова сделала три брейка и не удержала одну свою подачу. Обе соперницы совершили по четыре двойных ошибки, при этом Петра восемь раз подала навылет, а Сувей – ни разу. Это была третья победа чешки в трех встречах с Сувей.

За выход в полуфинал соревнований в Сиднее Квитова поспорит с немкой Анжеликой Кербер, получившей второй номер посева.
Симона Халеп (Румыния)Еще в одном матче второго круга лидер посева, первая ракетка мира румынка Симона Халеп потерпела поражение от австралийки Эшли Барти, занимающей в рейтинге WTA 15-е место. Поединок длился 1 час 27 минут и завершился в пользу австралийки со счетом 6:4, 6:4.

Барти взяла четыре подачи Халеп и упустила две своих. На счету победительницы пять эйсов при отсутствии двойных ошибок, а Симона на подаче не ошибалась, но и ни разу не подала навылет. В их противостоянии лидером остается румынка – 2:1.

В четвертьфинале Барти встретится с бельгийкой Элисе Мертенс (10), которая была сильнее эстонки Анетт Контавейт – 6:3, 6:1.

Теннис. WTA - Premier - Sydney International.Сидней (Австралия). Открытые корты, хард. Призовой фонд $ 823,000.30 участниц. 7-12 января 
Первый круг
Элисе Мертенс (Бельгия, 10) – Катержина Синякова (Чехия, Q) – 7:6(4), 2:6, 6:2
Анетт Контавейт (Эстония) – Моника Пуиг (Пуэрто-Рико? LL) – 2:6, 7:5, 6:1
 
Второй круг
Эшли Барти (Австралия) – Симона Халеп (Румыния, 1) – 6:4, 6:4
Петра Квитова (Чехия, 5/WC) – Се Сувей (Тайваньт) – 7:6(2), 6:2
Тимеа Бачински (Швейцария) – Саманта Стосур (Австралия, WC) – 5:7, 6:4, 6:3
Александра Саснович (Беларусь, Q) – Присцилла Хон (Австралия) – 0:6, 6:3, 6:3
Элисе Мертенс (Бельгия, 10) – Анетт Контавейт (Эстония) – 6:3, 6:1
Юлия Путинцева (Казахстан, Q) – Слоан Стивенс (США, 4) – 3:6, 7:6(4), 6:0
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